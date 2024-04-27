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Стало известно, насколько эффективна реклама на автовокзалах в Подмосковье

В период сезонного роста дачной активности все больше людей посещают автовокзалы. Именно поэтому они являются идеальным местом для привлечения новой аудитории.

Один из современных способов достучаться до аудитории – реклама на LCD-экранах автовокзалов. Мониторами «Трансмедиа» оборудованы 26 автовокзалов Московской области.

Эффективность рекламы на мониторах «Трансмедиа» объясняется несколькими факторами:

Широкий охват – каждый месяц автовокзалы посещают свыше 3 млн посетителей. Доступность и видимость - большие LCD-экраны гарантируют, что вашу рекламу увидят из любой точки зала ожидания. Гибкие настройки - вы можете настроить рекламу на конкретный регион или направление. Быстрая замена контента – замену вашей рекламы на всех экранах могут произвести всего за один час. Доступная цена – «Трансмедиа» предлагает конкурентоспособные цены в рамках 15-секундного ролика с интервалом показа в 2,5 минуты.

«Трансмедиа» поможет вам не упустить возможность выделиться и привлечь внимание потенциальных клиентов с помощью мониторов.