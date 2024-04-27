Киркоров выпустил «гламурные» беспроводные наушники за 12,6 тыс руб

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Российский певец Филипп Киркоров выпустил собственные беспроводные наушники, которые стоят 12,6 тыс. рублей без учета скидки. Устройство продается в чехле, напоминающем губную помаду, сообщает Газета.ru со ссылкой на журналиста Олега Пилягина.

При открытии коробки проигрывается песня «Дива» под авторством поп-короля. Если наушники подключить к смартфону, то начнет звучать приветствие: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров».

Издание пишет, что наушники одновременно похожи на модель от Huawei и Apple AirPods.

Музыкальный аксессуар от Киркорова стоит 4,6 тыс. рублей со скидкой. Наушники выставлены на продажу в интернет-магазине.