Киркоров выпустил «гламурные» беспроводные наушники за 12,6 тыс руб
Филипп Киркоров выпустил наушники в виде красной помады
Фото - © Пономарева Ольга / Фотобанк Лори
Российский певец Филипп Киркоров выпустил собственные беспроводные наушники, которые стоят 12,6 тыс. рублей без учета скидки. Устройство продается в чехле, напоминающем губную помаду, сообщает Газета.ru со ссылкой на журналиста Олега Пилягина.
При открытии коробки проигрывается песня «Дива» под авторством поп-короля. Если наушники подключить к смартфону, то начнет звучать приветствие: «Добрый вечер, с вами Филипп Киркоров».
Издание пишет, что наушники одновременно похожи на модель от Huawei и Apple AirPods.
Музыкальный аксессуар от Киркорова стоит 4,6 тыс. рублей со скидкой. Наушники выставлены на продажу в интернет-магазине.