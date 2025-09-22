сегодня в 13:22

Спортсменка из Подмосковья стала чемпионкой России по лыжным гонкам

Подмосковная спортсменка Екатерина Шибекина завоевала золотую медаль на чемпионате России по лыжным гонкам (лыжероллеры), сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница Подмосковья Екатерина Шибекина из Рузского муниципального округа завоевала титул чемпионки России в гонке свободным стилем на дистанции 10 км среди женщин. Серебряным призером соревнований в этой дисциплине стала Алина Пеклецова (Вологодская область), а замкнула тройку лидеров Наталья Терентьева (Республика Татарстан).

Чемпионат России по лыжным гонкам (лыжероллеры) проходит с 20 по 23 сентября 2025 года в д. Коновская Архангельской области на базе ЦЛС «Малиновка» в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В программу турнира вошли гонки с раздельным стартом, спринты, масс-старты, а также кроссы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.