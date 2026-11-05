Спортсменка из Подмосковья Мария Катасева выиграла чемпионат мира в Баку

Представительница Подмосковья Мария Катасева завоевала золото чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту в Баку. Она поднялась по штурмовой лестнице на второй этаж учебной башни за 7,11 секунды, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Московской области.

В столице Азербайджана стартовали XXI чемпионат мира среди мужчин и XII чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В соревнованиях участвуют спортсмены из 20 стран. Мужская и женская сборные МЧС России выступают в статусе действующих чемпионов мира.

Соревнования начались с подъема по штурмовой лестнице на учебную башню: мужчины поднимались на четвертый этаж, женщины — на второй. Представительница Подмосковья Мария Катасева в составе сборной МЧС России стала чемпионкой мира с результатом 7,11 секунды. После финальных забегов состоялось награждение первых победителей и призеров.

Глава МЧС России Александр Куренков принял участие в церемонии открытия на стадионе Азербайджанской спортивной академии. На ней присутствовали сотни спортсменов, тренеров и представителей национальных делегаций под флагами своих стран. Куренков отметил сильные позиции российской школы пожарно-спасательного спорта, несмотря на растущую конкуренцию, пожелал участникам побед и поблагодарил тренеров за профессионализм и ежедневный труд. Российские спортсмены совмещают подготовку со службой в МЧС.

В ближайшие дни участники выступят еще в трех дисциплинах: преодолении 100-метровой полосы с препятствиями, пожарной эстафете 4×100 метров и боевом развертывании. Медали разыграют в командном и личном зачетах. Чемпионаты завершатся 8 ноября.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.