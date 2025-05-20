Спортсменка из Одинцова привезла золото финального «Кубка Победы» по конкуру

В «Кубке Победы» по конкуру соревновались всадники из России и Белоруссии. С января по май они прошли 50 отборочных этапов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Одинцовского округа.

Погода, особенно в первые майские дни, спортсменам не благоволила. Три дня турнира по «кросс-кантри» лил дождь, временами переходящий в снег. Несмотря на сложные условия, Юлия в паре с 7-летним полукровным жеребцом Космосом заняла первое место. И третье место — в паре со своей «боевой» партнершей, кобылой буденновской породы 15-летней Зарой. А в общем зачете Юлия и Зара стали вторыми.

У Юлии Ахмедчиной сейчас три перспективные воспитанницы — тринадцатилетние Алина Христачева, Полина Мокина и Александра Сонина. В клубе два года, но уже выступают на соревнованиях и завоевывают медали. Зимний сезон всадницы «Юникорна» завершили блестящими результатами — привезли медали с финального этапа Всероссийских соревнований по конкуру. Алина Христачева — победитель и призер Всероссийских и международных соревнований, заняла призовое пятое место с восьмилетним мерином Калабуром. Сама же Юлия привезла на Заре две бронзовых и серебряную медали.

Юлия начала заниматься верховой ездой до 14 лет. Но потом в конном спорте у нее был большой перерыв. Сейчас выступает на любительском уровне и признается, что без больших спортивных амбиций. Сама тренируется довольно редко, отдавая предпочтение занятиям с детьми.

«Бывает, ребенок вроде бы все правильно выполняет, но из-за того, что лошадь вредничает или хулиганит, у него что-то не получается. Тогда сама сажусь в седло и понятными животному приемами объясняю, что так делать не надо. Начинающим всадникам надо учиться давать правильные команды», — сказала Юлия Ахмедчина.

У девчонок тренировки каждый день — в выходные с утра, в будни после школы. Они все должны уметь делать сами. Моют лошадок, чистят, седлают и «собирают» на тренировку, надевая амуницию и ногавки. Кормят, поят лошадей и убирают денники, конечно, конюхи. Но спортсмены должны и это уметь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.