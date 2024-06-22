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Спортсменка из Мытищ завоевала золото чемпионата России по пляжному самбо

Заслуженный мастер спорта, двукратный чемпион мира, воспитанница мытищинской спортшколы «ЦДЮС» Эльмира Кахраманова стала победительницей в личном зачете в весовой категории 59 кг в Чемпионате России по пляжному самбо, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Соревнования прошли в г. Верхняя Пышма (Свердловская обл.), в них приняли участие более 200 спортсменов из 17 регионов страны.

Эльмира прошла отбор на чемпионат мира в Марокко, который состоится в сентябре 2024 года. Ее тренер — дважды заслуженный тренер России и кандидат наук Юрий Гончаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.