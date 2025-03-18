Спортсменка из Королева выиграла путевку на чемпионат РФ по панкратиону

18-летняя спортсменка из Королева Елизавета Эпштейн стала обладательницей серебряной медали на чемпионате Москвы по спортивной борьбе панкратион. Несмотря на свою молодость, Елизавета проявила себя как опытный боец и выступала в более тяжелой весовой категории среди женщин 20+ лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Панкратион — это древний вид единоборства, сочетающий элементы борьбы и ударной техники. Это спорт требует от участников силы, выносливости и стратегического мышления. Елизавета продемонстрировала все эти качества во время соревнований, показав высокий уровень подготовки и мастерства. Итогом турнира стала серебряная медаль и путевка на чемпионат России.

Город Королев гордится своими талантливыми жителями, и Елизавета Эпштейн — яркий пример того, как упорство и трудолюбие могут привести к высоким результатам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.