Спортсменка из Королева стала победительницей Кубка мира по кикбоксингу

В спортивном комплексе чебоксарского стадиона «Волга» прошел XI Кубок мира по кикбоксингу, организованный Всемирной ассоциацией кикбоксинга (WPKA). На этом престижном турнире собрались сильнейшие молодые кикбоксеры со всего мира, чтобы побороться за медали в рамках II Всемирных игр национальных видов единоборств, сообщила пресс-служба администрации городского округа Королев.

На рингах Чебоксар свои силы испытали более тысячи бойцов из 20 стран Европы, Азии и Африки, включая команды из Австралии, Греции, Ирана, Армении, Азербайджана, Афганистана, Ливана, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Республики Беларусь и других.

По итогам турнира спортсменка из Королева Ксения Вишневская показала отличные результаты и заняла первое место в возрастной категории 15-16 лет. Вишневская продемонстрировала высокое мастерство и спортивную стойкость.