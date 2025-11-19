сегодня в 16:05

Спортсменка из Королева стала 3-кратной чемпионкой турнира по киокушин карате

В Минске 17 ноября завершился международный турнир по киокушин карате «Кубок Мужества». В нем приняли участие спортсмены из 18 стран. В соревнованиях приняла участие команда каратистов спортивного клуба «Монолит» города Королев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе напряженных боев и соревнований воспитанники королевской школы киокушин показали выдающийся результат, завоевав в общей сложности 37 медалей различного достоинства, включая 11 золотых, 14 серебряных и 9 бронзовых наград.

Одной из лучших участниц турнира стала Ксения Щежина, которая стала трехкратной чемпионкой, завоевав золотые медали в трех категориях: «ката», «ката-группа» и «кумите». Ее блестящие выступления принесли ей заслуженное признание и восхищение зрителей и соперников.

Поздравляем спортсменов и их тренеров: Максима Горланова, Александра Щежина и Александра Деревянко с отличными результатами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.