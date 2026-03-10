Спортсменка из Клина стала бронзовым призером Кубка России

Конькобежка из Клина Дарья Краснокутская завоевала бронзу по итогам Кубка России сезона 2025–2026 годов. Заключительный, пятый этап соревнований прошел 7 марта 2026 года в Коломне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пятый этап Кубка России по конькобежному спорту состоялся в Коломне на льду центра «Коломна». В соревнованиях приняли участие 106 спортсменов из 16 регионов России, а также команда Республики Беларусь. Участники представляли Алтайский, Красноярский и Пермский края, ряд областей, Москву, Санкт-Петербург и Республику Татарстан.

В составе сборной Московской области выступила воспитанница школы олимпийского резерва «Клин спортивный», мастер спорта России Дарья Краснокутская. На заключительном этапе она заняла второе место в командном забеге на шесть кругов и третье место в командном спринте на три круга.

Победителей и призеров определяли по сумме очков, набранных на всех этапах сезона — на отдельных дистанциях, в масс-старте и командных дисциплинах. По итогам пяти этапов Кубка России Дарья Краснокутская стала бронзовым призером в командном спринте на три круга среди женщин. Соревнования завершили серию этапов и определили сильнейших спортсменов сезона 2025–2026 годов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.