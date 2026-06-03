Спортсменка из Химок взяла серебро на молодежных играх России и Китая

Теннисистка из Химок Есения Широкова завоевала серебряную медаль в командном турнире по настольному теннису на X Российско-Китайских молодежных летних играх. 17-летняя спортсменка выступила в составе сборной России и внесла вклад в общий результат команды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Есения Широкова — воспитанница училища олимпийского резерва № 3 в Химках, мастер спорта России по настольному теннису. В командном турнире она помогла сборной страны подняться на вторую ступень пьедестала, подтвердив высокий уровень подготовки подмосковных спортсменов.

В администрации отметили, что успех стал результатом многолетних тренировок, дисциплины и серьезной работы наставников. Достижение спортсменки также свидетельствует о развитии настольного тенниса в регионе.

«Химкинские спортсмены достойно представили Московскую область на соревнованиях. Поздравляю Есению Широкову и всю команду с отличным результатом. Так держать!» — прокомментировал лидер движения общественной поддержки Денис Беляев.

Всего в составе российской сборной выступили 14 спортсменов из Московской области по семи видам спорта. Они завоевали медали в боксе, баскетболе, бадминтоне, ушу, спортивной борьбе и самбо, в том числе золото в боксе и баскетболе, а также серебро в бадминтоне и ушу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.