Спортсменка из Фрязино стала призером Первенства России по спортивному ориентированию

С 6 по 9 сентября 2025 года во Владикавказе успешно прошло Первенство России по спортивному ориентированию. В соревнованиях приняли участие 175 сильнейших спортсменов из различных регионов страны, разыгравших комплекты наград в индивидуальных и командных дисциплинах, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В составе сборной команды Московской области успешно выступила воспитанница фрязинской спортивной школы «Олимп» Варвара Миндрина. Спортсменка в составе эстафетной команды завоевала бронзовую медаль Первенства России в группе девушек до 19 лет.

Этот результат является свидетельством высокого уровня подготовки спортсменки и качественной работы тренерского штаба спортивной школы.

Администрация г. о. Фрязино поздравляет Варвару Миндрину и всю команду Московской области с успешным выступлением и желает дальнейших побей на всероссийской и международной арене.

