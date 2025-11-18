Спортсменка из Долгопрудного одержала победы в двух соревнованиях по тайскому боксу

Победа за победой – юная спортсменка из Долгопрудного Александра Теличко стала чемпионкой в двух престижных соревнованиях по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Саша взяла золото на Первенстве Москвы по муайтай (16 ноября), где выступала в новой возрастной категории. А также она получила отдельный приз за лучшую технику.

А также Александра завоевав первое место на «Кубке Содружества» в Нижнем Новгороде (14 ноября).

Каждый год эти соревнования собирают только самых сильных спортсменов со всей России, и этот год не стал исключением. Не зря «Кубок Содружества» приравнивают к чемпионату и Первенству РФ.

В этот раз соревнования привлекли более тысячи спортсменов из России, Беларуси, Казахстана и Турции. И золото нашей Саши – это результат огромного труда, силы воли и характера.

Кстати, в спорте Александра с трех лет. Но начинала она совсем не с бокса.

