Спортсменка из Долгопрудного одержала победы в двух соревнованиях по тайскому боксу
Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный
Победа за победой – юная спортсменка из Долгопрудного Александра Теличко стала чемпионкой в двух престижных соревнованиях по тайскому боксу, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Саша взяла золото на Первенстве Москвы по муайтай (16 ноября), где выступала в новой возрастной категории. А также она получила отдельный приз за лучшую технику.
А также Александра завоевав первое место на «Кубке Содружества» в Нижнем Новгороде (14 ноября).
Каждый год эти соревнования собирают только самых сильных спортсменов со всей России, и этот год не стал исключением. Не зря «Кубок Содружества» приравнивают к чемпионату и Первенству РФ.
В этот раз соревнования привлекли более тысячи спортсменов из России, Беларуси, Казахстана и Турции. И золото нашей Саши – это результат огромного труда, силы воли и характера.
Кстати, в спорте Александра с трех лет. Но начинала она совсем не с бокса.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.