Спортсменка из Богородского округа установила рекорд России в толчке

Тяжелоатлетка Варвара Кузьминова из Богородского округа 13 сентября установила рекорд России в толчке, подняв 135 кг на чемпионате страны в Москве. Спортсменка также завоевала золото в весовой категории до 77 кг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Магнит Чемпионат России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин прошел в Москве с 10 по 13 сентября. В соревнованиях участвовали более 200 сильнейших спортсменов страны — победители и призеры чемпионатов и первенств мира, Европы и России, а также обладатели Кубка России.

Варвара Кузьминова, студентка Ногинского филиала Университета просвещения, победила в весовой категории до 77 кг. В рывке 18-летняя спортсменка подняла 115 кг, повторив национальный рекорд, а в толчке установила новый рекорд России — 135 кг. Результат Кузьминовой в сумме двоеборья составил 250 кг.

Серебряную медаль в категории до 86 кг завоевала еще одна студентка Университета просвещения Софья Врагова. В рывке она подняла 97 кг, в толчке — 121 кг. Итоговый результат спортсменки составил 218 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.