Спортсменка из Балашихи завоевала серебро на первенстве мира по муайтай в ОАЭ

Двукратная чемпионка первенства России и мира Александра Земсковене из городского округа Балашиха выступила в составе сборной России на первенстве мира по муайтай. Она завоевала серебряную медаль, одержав победу над соперницами из Египта и Казахстана, сообщает пресс-служба администрации округа.

К соревнованиям Александра готовилась в Таиланде под руководством тренеров балашихинского клуба муайтай «Феникс». На протяжении 4 лет спортсменку готовят к боям Денис Хоменко и Виталий Волосовский, уделяя тренировкам по полтора часа шесть раз в неделю.

Муайтай или тайский бокс — это боевое искусство, также известное как «искусство восьми конечностей», так как в нем разрешены удары кулаками, локтями, коленями и голенями. Это национальный вид спорта Таиланда с многовековой историей, который сочетает в себе ударную технику, а также элементы борьбы в клинче.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.