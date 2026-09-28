Спортсменка из Балашихи завоевала бронзу чемпионата России по танцевальному спорту

Спортсменка из Балашихи Виктория Николова заняла третье место в европейской программе «соло» на чемпионате России по танцевальному спорту, который проходил в Екатеринбурге с 23 по 27 сентября, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Виктория Николова завоевала бронзовую медаль чемпионата России по танцевальному спорту в европейской программе «соло». В соревнованиях по европейской программе участвовали 535 спортсменок из 57 регионов России.

Чемпионат и первенство Российской Федерации проходили в Екатеринбурге с 23 по 27 сентября. Соревнования в дисциплине «соло» впервые в истории отечественного танцевального спорта состоялись в официальном статусе. В этой категории разыграли первый комплект медалей чемпионата России.

Чемпионат России — главное ежегодное официальное национальное соревнование по танцевальному спорту. Его организует Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.