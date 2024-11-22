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Спортсменка из Балашихи заняла третье место на теннисном турнире

С 16 по 18 ноября в Петрозаводске прошел традиционный турнир «Юный Онежец» по программе Федерации настольного тенниса России «Будущее России». Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» Анастасия Манжирова завоевала бронзу среди юниорок до двадцати двух лет, сообщила пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам.

СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.