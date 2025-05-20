Спортсменка из Балашихи дважды победила на чемпионате РФ по универсальному бою

Московскую область на чемпионате России представила Алеся Медведева, которая тренируется под руководством Артема Трунева в спортшколе олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина в Балашихе. По итогам чемпионата Алеся победила сразу в двух дисциплинах: «Лайт» и «Классика», продемонстрировав высокий уровень подготовки, волю к победе и спортивный характер. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Чемпионат России по универсальному бою — всероссийские соревнования, которые ежегодно собирают сильнейших бойцов со всей страны. В этом году участие в нем приняли более 400 спортсменов из 38 регионов страны.

«Это был один из главных стартов года, к которому мы усердно готовились весь сезон. Я довольна, что смогла показать высокий результат и попасть в состав сборной. Впереди нас ждут другие соревнования, поэтому не останавливаемся на достигнутом и продолжаем подготовку», — поделилась Алеся Медведева.

Уже в июне спортсменка примет участие в Кубке мира по боевому самбо, который пройдет в Ереване.

В марте 2025 года Алеся вошла в состав национальной сборной по самбо, завоевав серебряную медаль на чемпионате России среди женщин. А в 2018 году стала чемпионкой мира среди студентов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.