Спортсменка Долгопрудного стала четырехкратной чемпионкой России по кикбоксингу

В дагестанском Каспийске завершился Чемпионат России по кикбоксингу, который проходил с 18 по 23 ноября. В соревновании приняли участие более 650 сильнейших спортсменов из 59 субъектов Российской Федерации. Среди них — жительница Долгопрудного Анна Черняева, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кикбоксеры сражались не только за звание лучших в стране, но и за право представлять Россию на международной спортивной арене. Турнир являлся отбором в национальную сборную на Чемпионат мира в Колумбии, который состоится в 2026 году.

По итогам проведенных боев Московская область завоевала 1 командное место в дисциплине «Лоу-кик». Наша Анна Черняева внесла свой вклад в общий успех, получила «золото» и стала уже четырехкратной чемпионкой России.

Чемпионат России по кикбоксингу проводится по всем дисциплинам данного вида спорта: сольным композициям, поинтфайтингу, лайт-контакту, фулл-контакту, лоу-кику и К1. Также в рамках чемпионата России проходят поединки в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лайт-контакт» среди ветеранов — спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру.

