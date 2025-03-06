Спортсменка Дмитрова завоевала золото в первенстве России по санному спорту

В Сочи завершилось первенство России по санному спорту среди юниоров и юниорок, в котором приняли участие 55 спортсменов из семи регионов страны. В составе сборной команды Московской области выступила дмитровская спортсменка, мастер спорта Дарья Олесик, которая показала выдающийся результат, заняв первое место в своей дисциплине. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Поздравляю с победой! Дарья в очередной раз достойно представила Московскую область и доказала, что Дмитров воспитывает чемпионов», — сказал глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Неделей ранее Дарья завоевала две медали на чемпионате России по санному спорту 2025: серебряную в заезде на одноместных санях и бронзовую в спринте на одноместных санях.

Соревнования проводились в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и включали в себя пять комплектов медалей в дисциплинах одноместных и двухместных саней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также глава региона сообщал, что в Подмосковье развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.