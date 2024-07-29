Спортсменка Беглова дала рекомендации родителям по выбору спортшколы для детей

Мастер спорта по баскетболу международного класса, чемпионка России и Европы, действующий игрок УГМК, сооснователь спортивного бренда begLOVA Елена Беглова в разговоре с РИАМО дала родителям несколько советов о том, как правильно подобрать для ребенка спортивную школу, на что обращать внимание и какие вопросы задавать тренерам.

Беглова подчеркнула, что от спортивной школы многое зависит в будущей карьере ребенка. Именно в этом учреждении в юного спортсмена будут закладывать базовые знания, прививать навыки любого вида спорта.

По мнению спортсменки, нужно обращать внимание как минимум на 7 пунктов. Первое, что нужно узнать, — какая квалификация у тренерского состава, какой подход используют на занятиях, а также есть ли профильное образование и опыт работы с детьми.

«Все это поможет собрать более полную картину о том, какой тренер будет непосредственно с вашим ребенком в момент тренировки и какими навыками он обладает», — отметила мастер спорта.

Второе, на что нужно посмотреть в спортивной школе, это какое оборудование установлено в учреждении: его современность и безопасность. Третье — учет возрастных особенностей и индивидуальных потребностей детей, разграничение по возрасту, году рождения. Желательно, чтобы на тренировках было деление воспитанников по гендерному признаку.

Четвертое – комфорт и безопасность тренировок. В спортивной школе обязательно должен быть врач, который сможет своевременно оказать помощь в случае такой необходимости. Пятое — это достижения воспитанников: есть ли у них награды и какого класса.

Шестым и седьмым пунктами, на которые нужно обращать внимание, становятся атмосфера и дисциплина, в которой будет расти ребенок. Местоположение и стоимость лучше выбирать в последнюю очередь.

«Соотношение цены и качества предоставляемых услуг также немаловажно для выбора спортивной школы. Вот основные критерии, которые родители могут применять для выбора спортивных школ. Но главный критерий — это все-таки горящие глаза вашего ребенка и желание идти на тренировку», — заключила Беглова.