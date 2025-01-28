Спортсмен Подмосковья завоевал золотую медаль на этапе Кубка России по фристайлу

Подмосковный спортсмен Максим Буров завоевал золотую медаль на I этапе Кубка России по фристайлу. Трехкратный чемпион мира Буров стал лучшим в мужских состязаниях в дисциплине «акробатика», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На втором и третьем местах расположились соперники из Республики Башкортостан.

I и II этапы Кубка России по фристайлу в дисциплине «акробатика» с 25 по 29 января 2025 года принимает Уфа (Республика Башкортостан).

Кубок России по фристайлу проходит с декабря 2024 года по апрель 2025 года в разных регионах России. Среди спортсменов разыгрываются награды в семи дисциплинах: «ски-кросс», «биг-эйр», «могул», «парный могул», «акробатика», «слоуп-стайл» и «хаф-пайп». Кубок стартовал в декабре в Кемеровской области, где состоялись первые два этапа в дисциплине «ски-кросс». Соревнования в дисциплинах «слоуп-стайл» и «хаф-пайп» запланированы в феврале и марте в Челябинской области.

Кубок России по фристайлу организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.