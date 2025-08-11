Спортсмен Наро-Фоминска завоевал «золото» на чемпионате России по легкой атлетике

Спортсмен из Наро-Фоминска взял «золото» на Чемпионате России по легкой атлетике 7 августа в Казани. Самым быстрым оказался наш Ярослав Ткалич. Одержав победу на состязаниях, он защитил свой титул Чемпиона России в беге на 100 метров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его финиш был триумфальным: после сложнейших отборочных забегов в полуфинале Ярослав показал красивый и профессиональный бег, одерживающее победу с личным рекордом — 10,15 секунд.

«Поздравляю нашего земляка Ярослава Ткалича с уверенной, яркой победой. В непростое время, когда российский спорт под давлением санкций, наши атлеты доказывают: они сильны духом, трудолюбием и преданностью своему делу. Эта победа — результат ежедневного упорства, железной дисциплины и настоящей любви к легкой атлетике. Гордимся!», — отметил глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.