Спортсмен Королева стал победителем международного турнира по карате-киокушинкай

Международные соревнования по Киокусинкай карате Belarus Open WKO проходили в Минске, их участниками стали спортсмены из 15 стран: Беларуси, ОАЭ, Таджикистана, Казахстана, Киргизии, Австралии, Пакистана, Туркменистана, Израиля, Азербайджана, России, Чехии, Турции, Великобритании. В составе сборной команды России в соревнованиях приняли участие юные королевцы — воспитанники спортклуба «Монолит» и спортивной школы олимпийского резерва «Металлист». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе сборной команды России в соревнованиях приняли участие юные королевцы — воспитанники спортклуба «Монолит» и спортивной школы олимпийского резерва «Металлист». Ребята показали высокие результаты: по итогам турнира у королевцев — пять золотых медалей, восемь серебряных, 15 бронзовых, а также пять медалей в категории «ката-группа».

Многие спортсмены взошли на пьедестал дважды в нескольких категориях, а лучшим бойцом стал Никита Панферов — он не только завоевал победу в турнире, но и выполнил норматив мастера спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.