Спортсмен из Солнечногорска выиграл соревнования по единоборствам

Михаил Фарафонов из солнечногорского клуба «Гюрза» занял первое место в своей весовой категории на соревнованиях по единоборствам, которые завершились 18 октября в московской спортивной школе олимпийского резерва «Запад», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Солнечногорск на соревнованиях представляла команда клуба «Гюрза» Дома культуры «Метролог». Михаил Фарафонов провел три поединка и во всех одержал досрочные победы.

Помимо первого места в своей весовой категории, спортсмен выполнил норматив первого спортивного разряда. Это подтверждает его уровень подготовки и открывает возможности для дальнейшего развития в спорте.

«Поздравляю Михаила, всю команду «Гюрза» и их тренеров с этим успехом!» — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

В округе уделяют особое внимание развитию детско-юношеского спорта и поддержке талантливых атлетов, помогая им раскрывать потенциал и добиваться новых достижений.

Новости округа публикуют в канале «Солнечногорск.Главное» в МАКС, а также в канале главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.