Спортсмен из Щелкова стал двукратным чемпионом России

Ученик школы № 12 городского округа Щелково Ярослав Гань завоевал золотую медаль на первенстве России по карате. В общей сложности в спортивном мероприятии принимали участие 800 участников из 46 регионов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Свой первый подобный титул Ярослав Гань завоевал 2 года назад — в 2023 году во Владивостоке он стал победителем Первенства России в категории до 50 кг среди юношей 12–13 лет.

С 29 по 30 марта 2025 года в Челябинске прошло Первенство России (для спортсменов 12-15 лет), в котором Ярослав повторил свой успех, завоевав золото в категории до 65 кг среди юношей 14-15 лет. На Первенстве России Ярослав провел пять поединков, три из которых завершил досрочно, один — с продлением, и один — по флажкам. Сейчас он готовится к Чемпионату Мира, который состоится уже в конце апреля.

Тренером юноши является Сергей Поздняк.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.