Спортсмен из Рузы стал победителем всероссийских соревнований по вольной борьбе

В Мытищах 15 сентября 2025 года состоялись масштабные Всероссийские соревнования по вольной борьбе среди юношей до 18 лет. Турнир собрал более 250 талантливых спортсменов из 25 регионов России, среди которых достойно представил Рузский муниципальный округ местный атлет Михаил Алексеев, сообщила пресс-служба администрации Рузского муниципального округа.

Юный спортсмен продемонстрировал высокий уровень подготовки и завоевал золотую медаль в весовой категории 42 килограмма. Под руководством опытного наставника С. В. Алексеева Михаил сумел превзойти своих соперников и подняться на высшую ступень пьедестала почета.

Торжественное награждение победителей и призеров прошло с соблюдением всех спортивных традиций. Лучшим борцам были вручены заслуженные медали и почетные грамоты, подтверждающие их достижения.

Успех Михаила Алексеева — это значимое событие не только для самого спортсмена и его тренера, но и для всего Рузского муниципального округа. Победа молодого борца стала ярким примером того, как систематические тренировки и целеустремленность приводят к высоким результатам.

Соревнования проводились в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта», направленной на поддержку и развитие спортивного потенциала молодежи. В Рузском округе эта работа ведется в рамках муниципальной программы по развитию физической культуры и спорта, которая также нацелена на популяризацию здорового образа жизни среди населения.

«Поздравляем Михаила Алексеева и его тренера С. В. Алексеева с заслуженной победой и желаем новых спортивных достижений!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.