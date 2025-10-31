сегодня в 20:59

Спортсмен из Рузы стал чемпионом Подмосковья по вольной борьбе

Знаменательное событие произошло в спортивной жизни Рузского муниципального округа — местный атлет Михаил Алексеев завоевал титул чемпиона Московской области по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Успешное выступление спортсмена состоялось на первенстве Московской области среди юношей до 18 лет. Михаил блестяще выступил в весовой категории 42 кг, завоевав золотую медаль турнира.

Масштаб соревнований впечатлял — за звание лучших боролись более 150 борцов из разных городов Подмосковья. Среди участников были представлены и талантливые спортсмены Рузского муниципального округа.

Значимость победы Михаила Алексеева трудно переоценить, ведь турнир являлся важным этапом отбора на первенство Центрального федерального округа — следующего важного этапа в спортивной карьере молодого борца.

Особую роль в достижении высокого результата сыграл тренер С.В. Алексеев, работающий в «Дирекции массового спорта» Рузского муниципального округа. Под его руководством спортсмен смог достичь таких впечатляющих результатов.

Торжественное награждение победителей и призеров прошло в торжественной обстановке. Михаил Алексеев был удостоен заслуженных наград — грамоты и золотой медали.

Спортивная общественность округа поздравляет Михаила Алексеева и его наставника с блестящей победой. Это достижение — яркий пример того, как упорный труд и талант приводят к высоким результатам.

Успех спортсмена является важным вкладом в развитие вольной борьбы в Рузском муниципальном округе и демонстрирует эффективность работы местных спортивных учреждений.

"От всей души поздравляю Михаила и его тренера с блестящей победой! Желаю дальнейших успехов и новых спортивных достижений!" - прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылёв.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.