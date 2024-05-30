Фото - © Святогор Смирнов из Реутова выиграл чемпионат России по кикбоксингу и готовится выступить в Турции/Ксения Казакова

Спортсмен из Реутова выиграл чемпионат России по кикбоксингу — сейчас боец готовится отправится на соревнования в Турцию. Тренировки у него начнутся уже на этой неделе.

Кикбоксер из школы бокса «Пересвет» Святогор Смирнов стал чемпионом России на соревнованиях в Дагестане. В них приняли участие больше 2000 человек.

Подготовку к чемпионату Святогор Смирнов начал три месяца назад. Под чутким руководством тренера отрабатывал свой коронный удар левой. Упор делает на координацию движений и силу духа.

«Главное — передняя рука, чтобы не давать сопернику двигаться. Замучить его передней рукой. Для меня она — левая, и в этом есть преимущество. Но сложность была даже не в боях. Я приехал в другой регион, там другой климат абсолютно. Даже дышать трудно было», — рассказал чемпион России по кикбоксингу Святогор Смирнов.

В Дагестане Святогор провел два боя. И если с первым соперником он справился достаточно легко, то во втором поединке пришлось потрудиться. Боксер никак не мог раскусить соперника, найти его слабые места.

«Второй бой у меня был с Абакаром Абакаровым из Санкт-Петербурга. Я с ним уже встречался, но тогда уступил. Проиграл ему в один удар. В этот раз на чемпионате России решением судей победа была за мной», — добавил Святогор.

В ближайших планах нашего чемпиона — поехать на международные соревнования в Турции. И там доказать, что лучше его никого нет.

«Перспективы есть, Святогор — очень сильный спортсмен. Есть сложности из-за санкций против нашей страны. Но, я надеюсь, их мы тоже преодолеем о покажем всем, кто такой Святогор Смирнов из Реутова», — отметил старший тренер клуба боевых единоборств «Александр Пересвет» Виталий Фодлаш.

Впереди у Святогора — месяцы подготовок. Тренировки он начнет уже на этой неделе. У спортсменов начинаются выездные сборы.

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Текст, фото, видео — Ксения Казакова