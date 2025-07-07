Спортсмен из Подольска завоевал бронзу на чемпионате России по грэпплингу

Спортсмен из Подольска Халим Базихов завоевал бронзу на чемпионате России по грэпплингу и грэпплингу-ги. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Базихов занимается грэпплингом под руководством тренера Руслана Смирнова в спортивном клубе единоборств «Воин», входящем в состав Федерации спортивных единоборств Подольска.

За звание лучших на чемпионате России по спортивной борьбе грэпплинг в Иваново во Дворце игровых видов спорта боролись более 300 участников из 41 региона России. Победители отправятся представлять страну на Чемпионате мира по грэпплингу, который состоится в Сербии с 14 по 17 октября.

Грэпплинг является спортивной борьбой, молодым единоборством, сформировавшимся в конце ХХ века. Разделяется на два вида: ги — борьба в кимоно, и ноу ги — борьба без кимоно, подходящая для самообороны.

Чемпионат проводился Федерацией грэпплинга Ивановской области при поддержке Всероссийской федерации грэпплинга, министерства спорта РФ и департамента спорта Ивановской области.

Пять лет при поддержке федерации грэпплинга Ивановской области этот вид спорта успешно развивается в регионе. Был организован ряд соревнований областного уровня со средним количеством участников 200-300 человек. Ивановская область стала местом проведения первого Чемпионата ЦФО по грепплингу и Первенства ЦФО, на которое приехали 700 участников. Также прошло семь межрегиональных турниров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.