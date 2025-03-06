Спортсмен из Подольска завоевал бронзовую медаль на чемпионате России по самбо

Спортсмен из Подольска Александр Плеханов завоевал бронзу на чемпионате России по самбо в Краснодаре. Состязания собрали сильнейших спортсменов со всей страны. Соревнования проводят в трех дисциплинах — женское самбо, мужское спортивное и мужское боевое самбо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За звания лучших приехали побороться больше 500 спортсменов из 66 регионов страны. Больше всего участников представляют Краснодарский край.

В первый день соревнований подольчанин Александр Плеханов занял 3-е место в весовой категории 58 кг. Плеханов провел семь встреч и уступил лишь в одной схватке москвичу Вадиму Дедову. Ранее Плеханов у него выиграл в финале первенства России среди спортсменов в возрасте до 24 лет.

В битве за бронзу Плеханов поначалу уступал представителю Свердловской области, мастеру спорта Дамиру Шамсутдинову, но в конце сумел собраться и провести победный бросок на 4 балла, тем самым чисто выиграл встречу.

Победители и призеры получат грамоты и медали. Обладатели золота получат возможность представлять страну на международных соревнованиях, из них соберут новый состав сборной России по самбо. Те, кто получат серебро, отправятся на ковры континентального чемпионата. Бронзовые призеры попадут на кубок мира.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.