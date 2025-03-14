Спортсмен из Подмосковья взял бронзу чемпионата России по самбо

Чемпионат России по самбо проходил с 5 по 7 марта в Краснодаре. Участие в турнире принимали ведущие спортсмены из 66 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба администрации Сергиева Посада.

Спортсмен из Сергиево-Посадского округа, воспитанник школы Олимпийского резерва Кирилл Харьков завоевал «бронзу» в весовой категории до 88 кг. Кирилл занимается самбо почти 15 лет. Первые шаги в спорте он делал на стадионе «Луч» у тренера Светланы Новиковой. А сейчас его наставником является старший тренер по боевому самбо, мастер спорта России Александр Бондаренко.

«Я — чемпион первенства России до 20 лет, призер открытого кубка Европы по боевому самбо. Самбо занимает одно из главных мест в моей жизни, я тренируюсь не меньше пяти раз в неделю по два часа. Так что настрой у меня боевой. Всегда рассчитываю на победу!» — признается Кирилл Харьков.

Бронзовая награда на Чемпионате России по самбо дает право на участие в Кубке Мира по этому виду спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.