Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом России по самбо

В Краснодаре проходит чемпионат России по самбо, где лобненец Михаил Кашурников стал Ччемпионом России 2025, сообщает пресс-служба администрации округа Лобня.

Михаил начал заниматься самбо, будучи ребенком, в детско-юношеской спортивной школе Лобни (СШ «Академия спорта»). Мальчик обучался искусству борьбы у заслуженного тренера Юрия Амбарцумова и добивался значительных успехов.

По достижению совершеннолетия Михаил продолжил заниматься самбо уже на профессиональном уровне в московском клубе «Самбо-70», где был отобран в команду Москвы и затем сборную России по самбо.

Михаил имеет титулы неоднократного чемпиона мира, Европы и России по самбо. На чемпионате в Краснодаре спортсмен одержал победу в финальной схватке и стал победителем в весовой категории 98+ кг.

Михаил завоевывает звание чемпиона России третий год подряд.

Чемпионов растит спортивная школа «Академия спорта», которая находится по адресу: Лобня, улица Чехова, 3А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.