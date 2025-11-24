Спортсмен из Луховиц стал победителем соревнований по греко-римской борьбе

С 21 по 23 ноября в Рязани состоялся десятый всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года. Соревнования посвятили памяти майора антитеррористической группы «Альфа» Владимира Соловова. Помериться силами и вывить лучших в дисциплине классической борьбы на рязанскую землю съехались сильнейшие борцы из более чем 20 регионов России. Об этом сообщает пресс-служба администрации Луховиц.

Победители в каждой весовой категории получали право на выступление в финале первенства России, а также присвоение почетного звания «Мастер спорта России».

Воспитанник Луховицкой спортивной школы Ренат Кадимов, одержав победу над соперниками, завоевал золотую медаль на этих стартах. Он по стране подтвердил лидирующие позиции в своей весовой и возрастной категориях.

Греко-римской борьбой луховицкий богатырь занимается 7 лет. Он пошел в секцию Луховицкой спортивной школы, чтобы стать сильнее, и первое время не стремился к выступлениям на соревнованиях.

«Изначально пошел в Луховицкую спортивную школу, чтобы стать крепче. Со временем занятия стали нравиться сильнее и сильнее, они затянули. Результат — приобрел стойкий характер, укрепил физическое состояние. Здесь получаешь отличную физическую подготовку, развиваешь силу воли. Это важно и в спорте, и в жизни», — говорит Ренат.

