Спортсмен из Лобни завоевал серебро на первенстве по дзюдо

Воспитанник спортивной школы «Академия спорта» городского округа Лобня Валерий Зражевский занял второе место на первенстве Москвы по дзюдо среди юношей до 18 лет. Этот результат позволил спортсмену пройти квалификацию для участия в первенстве России, которое пройдет 23–26 октября в Тюмени. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Валерий учится в лобненской СОШ № 9 и тренируется под руководством наставника Акопа Мосесьяна. Юноша продолжает успешно совмещать спортивную карьеру с учебой.

«Так держать, Валерий! Весь город будет болеть за тебя на всероссийских соревнованиях», — отметили педагоги.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и платные секции по различным направлениям. Также сейчас на территории муниципалитета строится новый ФОК с бассейном.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.