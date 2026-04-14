Спортсмен из Лобни выиграл золото турнира в Казани

Каратисты из Лобни завоевали четыре медали на Международном и Всероссийском турнире по каратэ WKF «Кубок АК БАРС», который прошел с 9 по 12 апреля в Казани. В соревнованиях участвовали более 2500 спортсменов из 16 стран и 46 регионов России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники клуба «Shinobi Karate Club» центра боевых искусств «Молодая гвардия» достойно представили городской округ Лобня и заняли четыре призовых места.

Золото в дисциплине ката среди мальчиков 12–13 лет завоевал Николай Развалов. Он стал лучшим среди 32 участников своей категории и выполнил норматив второго спортивного разряда. Серебряную медаль в этой же возрастной группе получил Евгений Ахметов.

Бронзовые награды в своих категориях выиграли Арина Лобушева и Александр Миронов. Спортсменов подготовили тренеры Иван Ларин и Павел Кувшинов.

В Лобне развитию физической культуры и спорта уделяют особое внимание. В округе работают бюджетные и коммерческие секции, где регулярно тренируются сотни детей и взрослых. Каратэ остается одним из самых популярных направлений.

