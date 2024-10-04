Спортсмен из Коломны стал призером первенства ЦФО по гимнастике

В Коломне воспитанник спортивной школы олимпийского резерва № 1 Иван Степанычев стал бронзовым призером командного первенства ЦФО по спортивной гимнастике среди юношей. Турнир завершился 3 октября во Владимире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сборная Подмосковья области в упорной борьбе завоевала третье место. Теперь нашим гимнастам предстоит еще более усиленная работа, ведь юниоры по результатам этих стартов отобрались на первенство России, которое будет проходить с 1 по 7 ноября в городе Сочи», — рассказали в спортивной школе олимпийского резерва № 1.

В СШОР № 1 Коломны отделение спортивной гимнастики является одним из старейших. В настоящее время этим видом спорта здесь занимаются более двухсот мальчишек и девчонок. Также в спортивной школе работают отделения бадминтона, волейбола, настольного тенниса, большого тенниса и художественной гимнастики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.