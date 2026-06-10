Спортсмен из Клина взял серебро ЧР по пауэрлифтингу

Клинский атлет Евгений Монахов занял второе место на чемпионате России по пауэрлифтингу в классическом троеборье, который завершился 8 июня в Йошкар-Оле. В турнире участвовали более 200 спортсменов из 56 регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат России по пауэрлифтингу в классическом троеборье прошел в Йошкар-Оле и завершился 8 июня. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших атлетов из 56 регионов страны. Турнир традиционно собирает ведущих спортсменов для отбора в национальную сборную и в этом году был посвящен участникам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа «Герои Подмосковья» для участников СВО пользуется популярностью и предоставляет новые возможности для тех, кто принимает в ней участие.

«Вы знаете, что в Московской области действует, как и во всей стране, ряд программ — очень востребованных программ (для участников СВО — ред.). Одной из них на федеральном уровне была (программа — ред.) «Время героев». Цель этой программы — подготовка ребят, предоставление им дополнительного образования, возможности самореализации. У нас — (действует программа — ред.) «Герои Подмосковья», — сказал Воробьев.