В Подмосковье открыли регистрацию на ИТ-хакатон по ИИ в июле

Онлайн-хакатон по применению искусственного интеллекта в материаловедении пройдет с 3 по 5 июля. К участию приглашают ИТ-специалистов старше 18 лет, студентов и выпускников технических направлений, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Участники будут решать реальные исследовательские задачи на стыке науки, данных и технологий. К соревнованию могут присоединиться AI- и ML-инженеры по направлениям CV, ML и DA, аналитики и разработчики, а также специалисты, заинтересованные в работе с научными данными.

Конкурс включает три направления. В треке «Фабрика гипотез» предстоит разработать ИИ-конвейер для генерации идей новых исследований и экспериментов. В направлении «Научный клубок» участники займутся анализом специализированной литературы и массивов данных для выявления взаимосвязей.

Трек «Скажи мне, кто твой шлиф» посвящен созданию алгоритмов, которые позволят обучить ИИ распознавать характеристики руды по полированному шлифу и микроструктуре. Участие бесплатное, регистрация открыта до 30 июня на сайте https://nornickel-ai-hackathon.ru/.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.