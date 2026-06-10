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В Подмосковье стартовало голосование за краснокнижный символ

Голосование по выбору 100 краснокнижных видов флоры и фауны стартовало по инициативе президентского фонда природы, в том числе для определения символа Подмосковья. Жители могут поддержать редкие растения и животных в двух номинациях, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Проект направлен на объединение знаний об охраняемых видах и привлечение внимания к защите дикой природы. Участникам предлагают выбрать виды, которые станут символами страны и отдельных регионов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов отметил, что инициатива фонда актуальна на фоне продолжающегося сокращения популяций редких животных и растений.

«В Красную книгу Московской области занесены 680 объектов животного и растительного мира, нуждающихся в охране, и мы эти меры принимаем. Но здесь необходима помощь волонтеров, любителей природы и просто неравнодушных граждан», — подчеркнул Фирсов.

Он добавил, что важно постоянно напоминать о хрупкости экологического баланса и риске безвозвратной утраты природного наследия.

Проголосовать можно в двух номинациях: «Национальные виды» — за символ живой природы России и «Региональные виды» — за редких представителей конкретных субъектов. Условия участия и сроки проведения размещены на портале vedomosti.ru/100vidov. 6+

Как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.