Спортсмен из Фрязина принял участие в международных соревнованиях среди юниоров

С 6 по 10 февраля в столице Боснии и Герцеговины прошел масштабный Кубок Европы по дзюдо среди юниоров до 21 года. Воспитанник спортивной школы «Олимп» из Фрязино, Юртаев Иван, представлял сборную России в этом престижном турнире, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В свои 17 лет Юртаев пробовал свои силы в новой возрастной категории (до 21 года) и весовой категории 60 кг. Тренеры сборной проявили доверие и предоставили Ивану возможность выступить на таком важном для него событии.

В предварительных матчах Иван проявил все свои навыки и усердие, одержав победы над достойными соперниками из Румынии, Турции и Албании. Он смог продемонстрировать великолепную технику и стойкость. В итоге, наш спортсмен оказался совсем близким к медали, заняв 4 место и, к сожалению, уступив в дополнительное время своему товарищу по команде.

Эти соревнования стали важным этапом для Ивана, показав, что он обладает огромным потенциалом и способен стать настоящим лидером сборной России на международной арене в своей новой возрастной и весовой категории.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.