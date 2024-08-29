Спортсмен из Электростали выступит на Паралимпийских летних играх в Париже

28 августа в Париже состоялось открытие XVII Паралимпийских летних игр 2024 года. В составе спортивной сборной РФ примет участие воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Электросталь» Дмитрий Бороннин. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитрий является победителем и призером всех значимых соревнований в России, а также участником международных соревнований паралимпийцев по плаванию в Италии, которые проходили в апреле текущего года. На них Дмитрий получил путевку на главные соревнования в жизни любого спортсмена.

Участие в соревнованиях наивысшего уровня — уже большое достижение для каждого спортсмена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.