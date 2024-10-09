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Спортсмен из Дзержинска победил на турнире по каратэ «Никто кроме нас»

II Межрегиональный турнир по всестилевому каратэ «Никто кроме нас» проходил в Рязани в конце сентября. На соревнования съехались 630 спортсменов из 13 городов. Представитель городского округа Дзержинский, руководитель городского клуба традиционного и спортивного каратэ KATANA Андрей Пеннер успешно выступил в дисциплине кумитэ среди мужчин от 18 лет и старше. В составе сборной Московской области он занял первое место. Его результат помог сборной региона завоевать золото в командном зачет, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Стоит отметить, что 26 октября каратисты из разных уголков России приедут в Дзержинский. Здесь на базе лицея № 6 «Парус» пройдет учебно-тренировочный семинар по каратэ от Александра Герунова. Чемпион мира и Европы, двукратный победитель всемирных игр, заслуженный мастер спорта познакомит всех желающих со своими коронными приемами.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.