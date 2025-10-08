сегодня в 13:39

Спортсмен из Чехова стал призером III Игр стран СНГ

С 28 сентября по 8 октября в Азербайджане проходили III Игры стран СНГ. В соревнованиях приняли участие спортсмены из стран Содружества Независимых Государств, а также из Кубы, Кувейта, Омана, Пакистана и Турции, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Соревнования по боксу прошли с 29 сентября по 5 октября в Евлахе. В мужских финалах в весовой категории до 63 килограммов воспитанник училища олимпийского резерва № 4 м. о. Чехов Давид Карабабаев занял 2 место, уступив сопернику из Узбекистана.

Всего в программу игр были включены соревнования по 21 виду спорта: бадминтон, баскетбол 3×3, бокс, волейбол, гребля на байдарках и каноэ, гребной спорт, дзюдо, каратэ, настольный теннис, плавание, прыжки на батуте, пулевая стрельба, самбо, спортивная борьба, стендовая стрельба, стрельба из лука, тхэквондо, фехтование, футбол, художественная гимнастика, човган.

В составе российской команды в соревнованиях по 20 видам спорта приняли участие около 260 спортсменов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.