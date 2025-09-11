сегодня в 15:25

Спортсмен из Балашихи вошел в тройку лучших на Всероссийских соревнованиях по единоборствам

Юный спортсмен Артемий Поединцев из Балашихи завоевал 3 место в возрастной категории «10-11 лет» на XVII Всероссийских юношеских играх боевых искусств 2025 в городе Анапа. Артем является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва имени Ю.Е. Ляпкина в Балашихе, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Юный спортсмен стал призером в направлении сито-рю. Его наставником является тренер-преподаватель высшей квалификационной категории отделения восточного боевого единоборства СШОР им. Ю. Е. Ляпкина Александр Поединцев.

XVII Всероссийские юношеские игры боевых искусств включают в себя 22 вида единоборств, среди которых айкидо, армейский рукопашный бой, борьба на поясах, восточные боевые единоборства, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, капоэйра, кендо, кикбоксинг, киокусинкай, киокушин, комплексное единоборство, мас-рестлинг, муайтай, рукопашный бой, самбо, грэпплинг, тхэквондо, ушу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.