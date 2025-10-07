Спортсмен Егорьевска завоевал «бронзу» на международном турнире по кендо в Сербии

В минувшие выходные, 4-5 октября, в Белграде прошел один из крупнейших и самых представительных турниров континента – Serbia Kendo Open 2025. В числе 15 стран-участниц была и Россия. В составе национальной сборной выступил егорьевский спортсмен, воспитанник Центра внешкольной работы, Никита Покушев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Никита занимается кендо под руководством тренера Николая Ильина уже больше 11 лет, является чемпионом России 2024 года. Однако соревнования международного уровня стали для юноши дебютом.

«Меня сильно привлек этот вид спорта, раньше я не видел ничего похожего. Кендо — это захватывающее зрелище боев, это постоянная сосредоточенность, специальные тренировки для укрепления мышц и характера. Я уже выступал во многих городах и собираюсь и дальше заниматься этим видом спорта», — делится Никита Покушев.

Спортсмену удалось взять бронзу соревнований и приз «За проявленный боевой дух». Известно также, что российская мужская национальная сборная в командном чемпионате взяла 1 место.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.