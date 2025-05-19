Спортшкола Павловского Посада получила снегоход для биатлона

Детско-юношеская спортивная школа города Павловского Посада, основанная в 1937 году, отметила важное событие — приближающееся 88-летие своей деятельности. В преддверии этого юбилея глава городского округа Денис Семенов передал школе в подарок снегоход, который будет использоваться для отделения биатлона. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Это приобретение значительно облегчит подготовку юных спортсменов, позволяя им более эффективно осваивать зимние трассы и достигать высоких результатов на соревнованиях.

Руководитель спортшколы сообщил о значительных достижениях своих воспитанников, которые прославили учреждение на всероссийском уровне и выразил благодарность руководству округа за поддержку, без которой было бы трудно достигать таких успехов. В спортивной школе знают, что впереди у биатлонистов много новых побед; даже летом они активно тренируются, готовясь к предстоящим соревнованиям.

В каждой победе юных спортсменов заключается огромный труд тренерского состава, который делает все возможное для подготовки ребят к самым различным соревнованиям.

Такое внимание к развитию биатлона и созданию комфортных условий для тренировок вдохновляет спортсменов и дает стимул для дальнейших успехов, а также свидетельствует о серьезном отношении местных властей к спорту и воспитанию молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.