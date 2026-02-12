Спорткомплекс с крытым катком возведут в Кашире до конца 2026 года

Спортивный комплекс с крытым катком появится на Парковой улице в Кашире. Его построят в рамках народной программы «Единой России», сообщает 360.ru .

Площадь ФОК составит более 5 тыс. кв. м. Внутри расположится большой крытый каток. На ледовой арене, помимо массовых катаний, можно будет заниматься хоккеем.

«Благодаря народной программе партии для каширян и жителей соседних округов будет открыт новый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной», — сказал исполняющий полномочия секретаря местного отделения партии «Единая Россия», муниципальный координатор партпроекта «Детский спорт» Игорь Кручинин.

Строительство спорткомплекса планируется завершить в 2026 году. Сроки ввода могут быть скорректированы из-за возможных изменений в проектно-сметной документации. Центр находится на особом контроле у местного отделения партии «Единая Россия». После его возведения жители получат возможность заниматься спортом в комфортных условиях.

ФОК будет разбит на четыре функциональных блока. Это входная группа для посетителей, ледовая арена, зона технической подготовки хоккеистов и помещения для обслуживания спортсменов, включая медкабинет.

Комплекс построят по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность реализации программы «50 доступных ФОКов» и напомнил о том, чтобы все введенные в эксплуатацию спортивные объекты работали эффективно.

«(Программа — ред.) „50 умных ФОКов“. Один из национальных приоритетов — это доступность массового спорта. Мы проводим заметные мероприятия в этом направлении. Центральные стадионы и подогрев полей, наши ФОКи (физкультурно-оздоровительные комплексы — ред.), бассейны мы дальше будем строить. Такой запрос есть, и это очевидно», — сказал Воробьев.

