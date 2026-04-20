Спортклуб «Ямакаси-Климовск» отмечает юбилей турниром по каратэ киокусинкай

В универсальном спортивном центре «Юность» в Подольске 18 апреля состоялось торжественное открытие десятого по счету турнира по каратэ киокусинкай, приуроченного к 10-летнему юбилею спортивного клуба «Ямакаси-Климовск». Мероприятие собрало порядка 300 юных спортсменов, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

На юбилейный турнир съехались участники из различных регионов России и близлежащих муниципалитетов.

«Клуб „Ямакаси-Климовск“, основан в 2016 году. 10 лет — это целая эпоха! За это время клуб стал настоящей семьей, где каждый воспитанник находит поддержку, закаляет характер и стремится к новым вершинам. Также клуб ведет насыщенную культурную и просветительскую жизнь, включающую спортивные сборы, посещение театров, участие в лыжных гонках и велозабегах, что способствует формированию многогранной личности спортсменов», — поделился руководитель клуба Мухамед Кушхов.

Соревнования проходят в дисциплине кумитэ (полноконтактные бои), где спортсмены выявляют сильнейшего. Поединки в возрастной группе 10-11 лет длятся полторы минуты основного времени, с возможным добавлением полутора минут и дополнительной минуты после взвешивания, если разница в весе не превышает 2 килограммов. В турнире участвуют как мальчики, так и девочки, демонстрируя свое мастерство в защитной экипировке, включающей щитки, перчатки и шлемы.

«Этот турнир очень важен, потому что он развивает детей, кто только пришел в карате. Для ребят, которые участвуют уже на высоком уровне, это возможность получить высший разряд», — сказал действующий спортсмен Владислав Ли.

Все победители и призеры будут награждены кубками, медалями и грамотами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.