Спортивный стадион в школе № 1 в Дубне открыт для занятий

Спортивный стадион в школе № 1 в Дубне открылся для занятий, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Конечно, это наша мечта, ждали очень. Для всех, и детей, и родителей, и учителей — это большой шаг вперед, большой шаг вперед для города», — отметила учитель физкультуры школы № 1 Ольга Дель.

Футболисты первой школы — одни из первых вышли на новое поле. Погоняли мячи, оценили покрытие — теперь здесь специальный искусственный газон. Говорят то, что надо для эффективных тренировок и новых побед.

Новый стадион — это большая победа команды главы Дубны. В 2023 году стартовал капитальный ремонт первой школы по президентской программе. Но реконструкция стадиона в госпрограмму не входила.

«Надо было принять оперативное решение, и что мне нравится, глава сказал, нельзя оставлять полуфабрикат, мы все должны сделать до конца», — подчеркнул директор школы № 1 Александр Руденко.

«Нам пришлось в достаточно сжатые сроки провести модернизацию стадиона. Дубненский подрядчик справился, сделали все чуть больше чем за месяц, и по качеству он на уровне всех стадионов, которые мы построили. Видим, что все получилось, дети довольны — это самое главное», — отметил заместитель главы г. о. Дубна Алексей Степаненко.

Уже работают площадки для воркаута, для баскетбола и волейбола. Будет здесь и зона для летнего кинотеатра. Планы — грандиозные.

Ученики школы — активные участники спортивных мероприятий высокого уровня. Одновременно на стадионе прошёл первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности.

«Стадион хороший, мне понравился. Каждый день буду сюда приходить бегать», — рассказал ученик школы № 1 Данила Меркулов.

Этот стадион, как и все школьные, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.

анее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.